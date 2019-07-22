"صناع الخير" توزع 160 نظارة طبية لأهالي البحيرة

أعنلت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عن توزيع 160 نظارة طبية على الأهالي الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم خلال قافلة العيون التي تم إطلاقها بقرية الخرطوم التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، التي تم تنظيمها بالقرى والمحافظات التي تم تحديدها لإطلاق المبادرة للعمل به، بحضور أسامة داود رئيس مجلس مدينة بدر.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، إنه يجرى فحص الحالات التي تستدعي تدخل جراحي تمهيدا لإجراء العمليات بعد التأكيد من استحقاقها، مشيرا إلى أن العمليات الجراحية مجانية بالكامل ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" والتي تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي بالمحافظات والقرى والنجوع.

وأشار عبدالجليل، إلى أن تعاون مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المبادرات الرئاسية؛ خطوة كبيرة نحو تفعيل "الإصلاح الصحي" والذي يهدف لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين في كل محافظات مصر.