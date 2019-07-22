واصلت، اليوم، الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، جهودها في متابعة وضبط الأسواق بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الإداري، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار وردع المخالفين.

وقال العميد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، إن الحملة على قرية بني عبيد، أسفرت عن تحرير26 محضر تمويني للمخابز البلدية، شملت: نقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود شهادة صحية، وعدم إعطاء بون لصرف الخبز .

وأضاف رئيس المركز إنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلي أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وفي ملوي، قال العميد عصام عبد الغني رئيس المركز إنه تم تحرير 10 محاضر متنوعة لبعض المحلات وتحرير محضر لمصنع مخالف لتصنيع صابون، مُشيراً إلى استمرار الحملات التموينية المكثفة لردع المخالفين.