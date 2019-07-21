أعلنت مديرية الإسكان في محافظة الوادي الجديد، اليوم، استكمال تنفيذ مشروع مساكن الطلاب من أبناء المحافظة والمغتربين للدراسة في محافظة المنيا، مؤكدة الانتهاء من إنشاء الدور الأول لعمارتين سكنيتين تتضمن عمارة للطلاب وأخرى للطالبات، بتكلفة تصل إلى حوالي مليون و900 ألف جنيه.

وقال المهندس أحمد حسين، وكيل الإسكان بالمحافظة، إنه يجرى استكمال الطابق الثاني والثالث في المشروع، حيث يشمل كل منهما 5 غرف بواقع 20 سريرًا، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع فور توفر الاعتمادات الكاملة، حيث يجرى التنفيذ مرحليًا، والتسكين تباعًا بعد تجهيز الطابقين الاول والثاني في العمارات السكنية.