يخوض الإذاعي مروان يونس، تجربة فنية جديدة، من خلال الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق"، للفنان كريم عبدالعزيز، والذي سيُطرح في دور العرض، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وأعرب "مروان"، لـ"الوطن" عن سعادته البالغة، بأن تكون مُشاركته السينمائية الأولى، من خلال "الفيل الأزرق 2"، موضحًا أنه يُجسد شخصية فرد يعمل في "خمارة" والذي تجمعه علاقة صداقة مع "يحيى" كريم عبدالعزيز.

وكشف كواليس أولى تجاربه الفنية والتي يخوضها بشكلٍ احترافي، قائلًا: "علمت أن صُنّاع الفيلم يبحثون عن وجوه شبابية جديدة، وأبديت رغبتي للكاتب أحمد مراد، على الفور، للمُشاركة في أحد الأدوار، وبدوره طرح الأمر على المُخرج مروان حامد، ليُرشحني بعدها إلى هذا الدور".

يونس: أثق في أحمد مراد ومروان حامد ثقة عمياء

وأكّد أنه رّحب بالدور على الفور رغم أنَّ مساحة الشخصية كانت قصيرة: "هذا الفيلم يُعد واحدًا من الأفلام السينمائية المُفضلة لي بشكلٍ كبير، كما أنني أراها فرصة جيدة، بأن يكون الظهور الأول لي سينمائيًا، يكون من خلال هذا الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول".

وتابع يونس: "أثق في الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، ثقة عمياء"، لافتًا إلى أنَّه تعاون مع الأخير عندما كان يعمل في مجال الإعلانات كـ"كريتيف"، بينما الأول في مجال الإخراج "أدرك علاقتها جيدًا بالأعمال التي يُخرجها، وأعتقد أن مُجرد وجودي في الفيلم بمثابة خطوة كبيرة لي، وتُعد بداية جيدة".

وأشار إلى أنَّه سوف يسعى إلى خوض مجال التمثيل، بشكلٍ أوسع، لاسيما بعد التشجيع الذي حصل عليه من صُنّاع العمل، فضلًا عن التوقعات الجيدة للكاتب أحمد مراد، لي، في السينما، خلال الفترة المقبلة.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، ويتمّ استدعاء يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.