أوقفت اليوم الوحدة المحلية لمركز بنى مزار في المنيا، محطة وقود بإحدى قرى المركز، وذلك خلال حملة لإزالة التعديات والإشغالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، باستمرارحملات إزالة التعديات على أراضي الدولة.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية أوقفت محطة وقود مخالفة بدون ترخيص لتعديها على حرم الطريق بقرية أم الساس التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى علي، وتم التحفظ على الطلمبات الخاصة بالمحطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأضاف رئيس المركز، أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري، لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام، من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.