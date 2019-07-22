أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، وكيل كلية الألسن لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بجامعة عين شمس، عن الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي لمكتب التعاون الدولي بالكلية، على أن يتبع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، تحت رعاية الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، وبدأ مباشرة أعماله برئاسة الدكتور هشام موسى المالكي أستاذ الترجمة واللغويات الحاسوبية بقسم اللغة الصينية؛ لتنسيق الاتفاقيات ورعاية الطلاب الوافدين والتصنيف الدولي للكلية.

وأوضحت وكيل كلية الألسن لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن مكتب التعاون الدولي بالكلية قام خلال فترة وجيزة بإتمام عدة مهام من أهمها إعداد مقترح اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة Meikei اليابانية ممثلة في كلية الألسن و الثقافة "أقسام اللغة اليابانية – الإنجليزية ، الصينية"، وجامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن "الأقسام المناظرة للأقسام بالجامعة اليابانية"، يستهدف المقترح إتاحة التبادل الطلابي بين الجانبين، وتم إرسالها لمجلس الجامعة لاعتمادها.

وأضافة أن إدارة الكلية تحرص على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات التعليمية العالمية، بهدف التطوير العلمي والبحثي لمنتسبي كلية الألسن جامعة عين شمس، وفق استراتيجية 2030 التي أطلقتها رئاسة الجمهورية مطلع العام الماضي.