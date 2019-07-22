أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جمُلةً من البرامج والخدمات التي تهدف لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي 1440هـ، بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، أنّ عدد البرامج التي تقدمها الإدارة خلال موسم الحج لهذا العام نحو 100 برنامج وخدمة مقدمة لضيوف الرحمن، تشتمل على الدروس والمحاضرات، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية بمختلف اللغات، وإجابة السائلين، والنشر الإلكتروني، والبرامج والأنشطة المخصصة، وبث الدروس عبر شبكة الإنترنت، واستضافة النخب العلمية.

وتتمثل خدمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في "الريادة في أحسن الرفادة منافع الحج المبرور، إقامة الصلاة في الحج، توعية بِلغتكم، شراكة فاعلة، الدِين النصيحة، تبصرة التِقانة في الحج، هداية الذاكر الصغير من الحجاج، البرامج التوعوية عبر مراكز الهيئة، مسائل العقيدة حول الكعبة، هدايات للمسلم الجديد، حرم أمن، يوم عرفة توعية وأحكام السكينة في يوم النفرة، التعجل الحج، لقاء العلماء هدايات في الهدايا، خدمات المصاحف، تفعيل برامج تصحيح التلاوة، مقرأة الحرمين الشريفين، توزيع الكتب والمطبوعات، وتعليم القرآن".

أما خدمات اللغات والترجمة فتمثلت في "ترجمة خطب يوم الجمعة ويوم عرفة والدروس بأكثر من لغة، برنامج الحج من منبر المسجد الحرام، اقتباسات مختارة من الأدعية في صفة الحج، أدعية وأحكام صلاة للجنائز، والإرشاد المكاني حيث يقوم بخدمة الزوار والمعتمرين، ويهدف إلى تقديم الإرشاد والتوجيه التائهين غير الناطقين باللغة العربية في ممرات وأروقة وساحات المسجد الحرام بأكثر من لغة".

وتقدم الإدارة خدمات الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي من خلال نشر المواد الصوتية والمرئية عبر موقع الرئاسة ومواقع التواصل الاجتماعي، وإصدارات عدد من المنشورات التوعوية خلال موسم الحج، إضافة إلى إصدار مختارات من تراث المسجد الحرام من خُطب منابر الحج.

وتمثلت خدمات إدارة التطويف في برامج "إرشاد ودلالة، رسالتنا عظيمة، تحفيز، تمم نسكك وحقق مقصدك، التطويف على هدي النبوة، وغيرها من الخدمات والبرامج".