تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار "مافيا" شركات السمسرة فى موسمى الحج والعمرة، ومكاتب خدمات السياحة غير الشرعية، والتي تستغل تشوق المواطنين البسطاء لزيارة بيت الله الحرام في تحصيل مبالغ غير مستحقة لهم.

وقال مشهور، فى بيان اليوم، إن هذه المكاتب تعمل دون غطاء شرعي وقانوني لها، وتعرض القطاع السياحي لخسائر وتتهرب من دفع الضرائب وحقوق الدولة عليها، ويقع الحجاج فريسة لسماسرة الحج، ووسطاء شركات السياحة والراغبين بالحج.

وأوضح أن المكاتب غير الشرعية تبدأ مع قرب انطلاق موسم الحج، في الانتشار على المواقع الكترونية والقيام بدعاية إعلانية وهمية للترويج لنفسها باعتبارها باب خلفي لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وطالب النائب بزيادة جهود التوعية للمواطنين بضرورة التعامل المباشر مع شركات السياحة المعروفة والمعتمدة، لتجنب وقوعهم فريسة لعمليات النصب باسم الدين.