أعلن الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية، عن موعد عيد الأضحى المبارك، موضحًا أنّ الحسابات الفلكية تؤكد أنّه 11 أغسطس المقبل، ليكون السبت الموافق 10 أغسطس وقفة عرفات.

وأوضح أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية، أنّ عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس في الدول الإسلامية، مبينًا أنّ مصر بانتظار رأي المملكة العربية السعودية في بداية شهر ذي الحجة.

وبناء على ذلك، تكون إجازة عيد الأضحى وفقًا لحسابات "البحوث الفلكية 9 أيام وفق ما يتعارف عليه الشعب المصري، إذ إنّ الوقفة يوم السبت 10 أغسطس، وقبله الجمعة 9 أغسطس إجازة أسبوعية، ثم الإثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة والعودة للعمل الخميس والأغلب يأخذها إجازة سنوية، إذ إنّ ما قبلها إجازة وبعده الجمعة والسبت إجازة.