قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "علاء.س"، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، وبرأت المحكمة 3 متهمين آخرين في قضية الاتجار في البشر والجريمة المنظمة، بهدف تحقيق مكاسب مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي، وعلي مختار.

ونسبت النيابة العامة للمتهم "علاء.س" وشهرته "البرادعي"، 29 سنة، عامل بموقف سيارات، و"وليد.م" وشهرته "بوكو" 21 عاما، جزار، و"شريف.ع"، وشهرته "تفاهة" 18 عاما، عامل بموقف سيارات، و"سيد.م"، وشهرته بحلق 19 عاما، عامل بموقف سيارات، لقيامهم يوم 24 فبراير 2018 بالاتجار في البشر بأن استخدموا أطفالا بعد تهديدهم في القيام بخدمتهم والتسول.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة واستقطبوا الضحايا، مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وأنهم هددوهم بالقتل والأذى الجسدي.