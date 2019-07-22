بالتواريخ| أبرز محطات الأزمة الإيرانية - الأمريكية منذ "انسحاب واشنطن"

تصاعد مستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بدأ بخطوة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي انسحب من الاتفاق النووي عام 2018 إلى أن وصل الأمر لعلاقات مشتعلة في منطقة الخليج، وتصعيد من طرف ورد من طرف آخر حتى ذهبت بعض المؤشرات إلى مواجهة عسكرية أو اشتباك بين الطرفين الأمر الذي من شأنه التأثير على المنطقة بأسرها وخصوصًا منطقة الخليج.

وترصد "الوطن"، أبرز محطات الأزمة الإيرانية-الأمريكية منذ أن بدأت تتصاعد منذ 2016 وحتى الآن:

8 مايو 2018: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة العمل بفرض العقوبات الاقتصادية على غريمته إيران.

4 نوفمبر 2018: بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق حزمة من العقوبات على صناعة النفط في إيران.

22 أبريل 2019: طالبت الولايات المتحدة الدول التي تشتي النفط من إيران بالتوقف بدءا من بداية مايو، مهددة إياهم بفرض عقوبات.

25 أبريل 2019: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لن تسمح لأي من الدول بأخذ حصتها من النفط في السوق العالمي، وأكد لاحقًا الرئيس حسن روحاني مواصلة بلاده لتصدير النفط.

2 مايو 2019: بدأت واشنطن في تطبيق العقوبات المشددة على إيران والتي هدفت إلى وقف تصدير النفط.

6 مايو 2019: قالت إيران إنها ستستأنف البرنامج النووي ردًا على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية.

8 مايو 2019: أعلنت إيران أنها ستتخلى اعتبارا من آخر يونيو عن الالتزام بإجراءين كانت تعهدت بهما بموجب الاتفاق النووي، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران احترمت تعهداتها حتى ذلك التاريخ.

12 مايو 2019: تعرضت اربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط، لـ"عمليات تخريب" في المياه الإقليمية للامارات، واتهمت واشنطن والرياض طهران التي كانت هددت مرارا بغلق مضيق هرمز بهذا الأمر، إلا أن إيران نفت صلتها بتلك العمليات.

13 يونيو 2019: هوجمت ناقلتا نفط إحداهما يابانية، واتهمت واشنطن ولندن والرياض طهران، ونفت الأخيرة مجددا.

20 يونيو 2019: أعلن الحرس الثوري الايراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية انتهكت المجال الجوي الإيراني، في حين قالت واشنطن إن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي.

18 يوليو 2019: قال ترامب إن بارجة أمريكية دمرت فوق مضيق هرمز، طائرة مسيرة إيرانية اقتربت بشكل خطر من بارجة أمريكية، ووصفت السلطات الإيرانية تصريحات ترامب بأنها "مزاعم لا أساس لها".