"هددته بفضح علاقتهما".. عامل يقتل عشيقته ويحرق جثتها بأسيوط

نجح فريق مباحث مديرية أمن أسيوط في كشف غموض العثور على جثة فتاة متفحمة وملقاة على الطريق بالقرب من مدخل أسيوط الجديدة بمركز الفتح.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة على الطرق الصحراوية بالعثور على جثة فتاة متفحمة بمدخل مدينة أسيوط الجديدة ناحية محطة المياه دون معرفة البيانات أو هويتها.

وأشارت التحريات التي قام بها فريق مباحث مركز شرطة الفتح برئاسة المقدم محمد فراج إلى وجود محضر تغيب لفتاة بتوقيت العثور على الجثة نفسه، وبمطابقة الجثة مع صورة الضحية، تبين أنهما واحد، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، وبمشاركة فريق من الأمن العام وضباط مباحث مركز شرطة الفتح، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة "كرم.أ" عامل بأحد المراكز الطبية، ومقيم بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وأنه أقدم على قتل المجنى عليها بعد أن هددته بفضح علاقتهما لزوجته وأشقائها لرفضه إتمام زواجهما، فما كان من المتهم إلا أن خنقها وأشعل النيران في جسدها لإخفاء معالمها ثم ألقاها على الطريق.

وعلى الفور تم إعداد مأمورية وإلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وحُرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة اعترف المتهم أنه تعرف على المجنى عليها منذ شهرين تقريبا عندما كانت تبحث عن فرصة عمل بأحد المراكز الطبية التى يعمل فيها "عامل" ووقعت مشاجرة بينهما بسبب طلبها مقابلة صاحب المركز، وتدخل المتهم وخرج خلفها أثناء مغادرتها المركز وطلب رقم هاتفها بدعوى مساعدتها وارتبط بها عاطفيا واستمرت العلاقة نحو شهرين.

وأضاف: "فوجئت بها تطالبني بالتقدم لأسرتها لإتمام الارتباط فتنصلت من طلبها لأنني متزوج، فهددتنى بفضح علاقتنا أمام زوجتى وإبلاغ أشقائها، فقررت التخلص منها وذلك بقتلها وإشعال النيران في جثتها لإخفاء ملامحها حتى لا يتمكن أحد من التعرف عليها".

وأمر مدير نيابة الفتح بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ودفن الجثة المجني عليها بمعرفة أسرتها.