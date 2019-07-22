أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط في شمال المنيا، اليوم، بيانا حول مقتل أحد موظفيها علي يد زميله خلال مشاجرة بينهما بالشارع.

ذكر البيان، أنه في تمام الساعه الثامنة والنصف من صباح اليوم وقعت مشاجرة بين كلا من: حمدي رمضان مخلوف، موظف بقسم التراخيص، ومحمد يوسف محمد، موظف بقسم التخطيط وذلك بشارع بورسعيد أمام كوبري الشريعي بمنطقة سمالوط البلد، وأدت المشاجرة لوفاة الأول وإصابة نجله "أحمد".

أضاف البيان أن الجاني والمجني عليه لم يوقعا اليوم، في دفاتر الحضور والإنصراف وأن الأحداث تمت خارج ديوان الوحدة المحلية، وتم نقل جثة المجني عليه عن طريق إسعاف سمالوط إلي مستشفي جراحات اليوم الواحد، ونُقل نجله إلي مستشفي المنيا الجامعي في حالة خطرة.

وذكر البيان، أن الجاني والمجني عليه مقيمان بمنطقة واحدة "سمالوط البلد" وأن الجاني فر هاربا عقب ارتكاب الواقعة، ثم سلم نفسه إلي قسم شرطة سمالوط شرق، وقد تم عمل كردون أمني حول منزله تحسبا لحدوث أية تداعيات.