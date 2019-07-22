يواصل الفنان هاني شاكر، جولاته الانتخابية بمحافظات مصر؛ استعدادا لخوض انتخابات نقابة المهن الموسيقية على منصب النقيب.

ومن المقرر، أن يلتقي شاكر بعد غد الأربعاء عددا من أعضاء النقابة بمحافظة الإسكندرية بعد أن افتتح منذ أيام مقر فرع النقابة بمحافظة الشرقية.

وشدد النقيب الحالي، على أنه يسعى في الدورة الجديدة على استكمال الإنجازات، التي حققها في السنوات الأربع المقبلة من زيادة المعاشات وإحداث طفرة في نظام العلاج والتأمين الصحي.

وأكد لـ"الوطن" أن الصندوق هو الذى سيختار الأصلح للنقابة، رافضا الحديث عن أي مرشح منافس له.