أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فرض عقوبة على شركة صينية ورئيسها التنفيذي بسبب انتهاك الحظر الأمريكي، بشأن كسر العقوبات ضد إيران، وشراء النفط الإيراني.

وأضاف، خلال كلمة له من واشنطن، أن العقوبات ستطبق على الجميع، مشددًا على عدم إمكانية التسامح مع الأموال التي تذهب إلى آية الله الخميني، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، تضع حياة الجنود الأمريكان في خطر.

واستطرد: "الرئيس ترامب لا يخشى شيئا بتكتيكاته الدبلوماسية، ونطالب إيران أن تتصرف كدولة طبيعية لا كدولة عدائية، ونمنع علي خامنئي المرشد الإيراني من الاستحصال على أموال لعدم تكريسها في تهديد المدنيين".