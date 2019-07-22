رد الفنان محمود العسيلي، على الانتقاد المستمر له منذ عدة أيام عبر مواقع التواصل، بعد رفضه طلب أحد معجبيه في إحدى الحفلات التقاط صورة معه، وقال له: "حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا، جامد يعني، كل الناس دي مش بتحبني وأنت اللي بتحبني".

العسيلي، أعاد نشر صور مع جمهوره، عبر خاصية الـ"استوري"، من خلال حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها،: "دول عينة صغيرة أوي، من ناس كتير أوي، كان معاهم وسايط".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل، فيديو جديد للفنان محمود العسيلي، وهو يدفع شخصا من جمهوره، بعد أن صعد على المسرح محاولا التقاط صورة معه، ويظهر في الفيديو العسيلي وهو يشدو بإحدى الأغاني، ومع نهايتها صعد فرد من الجمهور إلى جواره ليلتقط معه صورة، فما كان من العسيلي إلا أن دفعه وأبعده عنه، وهو يقول له: "أنت جاي تضربني؟".