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تخصيص 15 ألف متر في شرم الشيخ لإقامة مجمع للتعليم الفني

هيكل: المجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ إجراءات ضد الدول الممولة للإرهاب

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