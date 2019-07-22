أصيب ضابطان و4 مجندين، اليوم، في انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الغربي، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وتبين أن جميع الإصابات خفيفة ومتوسطة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة شرطة تابعة لأمن الطرق على الطريق الصحراوي الغربي، وتبين من الفحص إصابة كل من ملازم أول "رمضان.م. ا"، وملازم أول "إسلام هشام.هـ.ع"، مصابين بكدمات وجروح طفيفة و4 مجندين آخرين مصابين بجروح وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتقديم العلاج اللازم، وصرح لهم بالخروج، وحُرر محضر بالواقعة.