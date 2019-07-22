أثارت واقعة احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا وتحمل اسم " ستينا إمبيرو" الجمعة الماضية مخاوف جهاز المخابرات في بريطانيا، كون أن إيران تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الدول، التي تشكل أكبر تهديد للأمن القومي لبريطانيا، وهناك تخوف من قيام إيران بإيقاظ خلاياها الإرهابية النائمة ودفعها لشن هجمات إرهابية على بريطانيا، وفق تقرير صحفي سعودي عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

واستعرضت القناة، في تقرير مصور لها على موقع "يوتيوب"، مخاوف بريطانيا من تفاقم حدة الأزمة بين لندن وطهران عقب احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في خليج هرمز، بعد ورود تقارير دولية عن أن إيران قامت بتشكيل خلايا إرهابية نائمة في أوروبا بما فيها بريطانيا، وقد تُعطي الأوامر لها بشن هجمات هناك.

وأوضح التقرير، أن إيران وضعت عملاءها في حزب الله على استعداد لشن هجمات في حالة اندلاع نزاع مسلح، وهذا هو الخطر الذي تشكله إيران على الأمن الداخلي في بريطانيا

ويعد احتجاز إيران للسفينة في مضيق هرمز، وهو أهم ممر مائي لتجارة النفط في العالم، أحدث تصعيد في مواجهة مستمرة منذ ثلاثة أشهر بين إيران والغرب، كانت قد بدأت مع دخول عقوبات أمريكية مشددة جديدة على إيران حيز التنفيذ في بداية مايو الماضي.

وكانت قناة "العربية"، أكدت أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، عقد صباح الاثنين، اجتماعا أمنيا مع قادة مقر "خاتم الأنبياء" في الحرس الثوري، والتي تتولى مسؤولية إعداد وتنسيق العمليات العسكرية لكافة القوات المسلحة الإيرانية، لبحث احتمالات المواجهة في المنطقة.