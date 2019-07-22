أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة (150 ألفا و29 مترا مربعا) بمدينة بنها بالقليوبية.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يرخص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "المطور" بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها في المادة الأولى، وتخصص لإقامة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والخدمات المكملة لها، وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمني المحدد، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنــــــــــا.