أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، والقرار رقم 50 لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على استبدال المادة "4" من قرار الوزير رقم 150 لسنة 2017 بالنص التالي: المادة "4" تكون تكاليف إصدار بطاقة تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة أو تغيير بياناتها أو بدل فاقد أو تالف لها، الخدمات العادية 25 جنيها، والعاجلة 100 جنيه، ويتم التصوير في مراكز التصوير دون الانتقال للمواطن لتصويره.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنــــا.