افتتحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم، معرض "ديارنا" بالنادي الاجتماعي بمرسى مطروح والذي يستمر حتى 8 أغسطس المقبل بمشاركة 9 محافظات و60 عارضا.

ويضم المعرض المفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها، ومنتجات أخميم وخوص وكراسي بحر من منتجات زراعية وتمور وعبايات ومنتجات فضية، وغيرها.

وأكدت الدكتورة غادة والي حرص الوزارة على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة، خلال المعرض الذي يشارك فيه 9 محافظات، هي القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط وأسوان وسوهاج والقليوبية ومطروح والفيوم، مشيرة إلى أن معرض "ديارنا" أصبح، حاليا، مناسبة تعني الكثير للأسر المنتجة إذ حقق في الأعوام الأخيرة مبيعات قياسية.

من جانبه، رحب محافظ مطروح بمثل هذه المعارض التي تعمل على توفير فرص ودخل اقتصادي للشباب والمرأة، مع ما يشهده المعرض من نجاح كبير على مدى الأعوام السابقة وإقبالا شديدا من أهالي وزوار المحافظة وتقديم المحافظة لجميع أنواع الدعم لإقامة مثل تلك المعارض.

واستقبل اللواء مجدي الغرابلي ونواب مطروح الدكتورة غادة والي والوفد المرافق لها في بداية زيارتها لمطروح. ورحب المحافظ بالوزيرة، موجها لها الشكر على التعاون الدائم والتنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظة لدعم جميع الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية بجميع مراكز ومدن المحافظة ووصول الدعم لمستحقيه.

وافتتحت الدكتورة غادة والي مركز "العزيمة" لتأهيل مرضى الإدمان، وهو أول مركز من نوعه مُتخصص في العلاج والتأهيل يقام على أرض محافظة مطروح.