تفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الاثنين، مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح.

وعلقت لافتات وصور حملة "أنت أقوى من المخدرات"، في الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة بالتزامن مع افتتاح المركز غدا.

ويعد مركز تأهيل مرضى الإدمان هو أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح في ظل حرص الدولة على تنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية علي كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية بجانب العمل على التوسع فى انشاء مراكز لعلاج مرضى الإدمان في مختلف المحافظات.

وافتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال شهر أبريل الماضي مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان، وذلك بمنطقة العزيمة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.