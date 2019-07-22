أكد وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، للفئات والمناطق الأكثر احتياجاً بنحو 140 مليار جنيه، بنسبة 40% نمواً سنوياً، مشيراً إلى زيادة إجمالى استثمارات الموازنة العامة.

11 ملياراً لتطوير العشوائيات.. و18.5 لـ"تكافل وكرامة"

وقال الوزير فى بيان، اليوم، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز برامج الدعم النقدى التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى اعتماد 18.5 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعى، وبرنامجى «تكافل وكرامة»، يستفيد منها 3 ملايين و800 ألف أسرة، بجانب 166 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للمرأة المعيلة، و7.9 مليار لعلاج المواطنين غير القادرين، على نفقة الدولة، وسداد اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى 8.4 مليار جنيه لتطوير المستشفيات.

وأضاف الوزير: «الدولة تدعم شركات مياه الشرب بمليار جنيه، و3.4 مليار جنيه لدعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، بزيادة 7.8% عن العام الماضى»، لافتاً إلى أن تلك الأموال تتضمن دعم اشتراكات طلاب المدارس والجامعات على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنحو 600 مليون جنيه، بزيادة 71.4٪ عن العام الماضى، إضافة إلى مليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إدراج 3.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، تُمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل بالبرنامج الذى يستهدف 120 ألف وحدة سكنية، بما يُسهم فى توفير سكن ملائم لمحدودى الدخل، إلى جانب 3.5 مليار جنيه لدعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى إلى منازل 1.3 مليون أسرة، وتخصيص 10.8 مليار جنيه لتطوير المناطق والأسواق العشوائية، و14.5 مليار جنيه للصرف الصحى.