صاحب إعجاب بتغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر موجة من الاستغراب بين رواد التواصل الاجتماعي، خاصةً أن كاتب التغريدة ومن ضغط بالإعجاب بها على النقيض تمامًا، فإعجاب وائل غنيم بتغريدة لعلاء مبارك يمدح فيها والده الرئيس السابق لم يكن على الإطلاق من الأمور المتوقعة، ما دفع أحد رواد مواقع التواصل بالتعليق على الأمر أنه "قصة سريالية"، في إشارة إلى أنها تفوق الواقع.

واستخدم وائل غنيم، أحد الشباب الذين دعوا للاحتجاج، في أحداث 25 يناير 2011، والمطالبة برحيل الرئيس السابق حسني مبارك، حسابه على موقع الرسائل القصيرة تويتر، في تسجيل إعجابًا بتغريدة لعلاء مبارك يمدح فيها والده.

وقال علاء مبارك في تغريدته التي كتبها عقب شائعات انتشرت عن وفاة والده، إن الرئيس السابق يلقى الكثير من الحب، مختتمصا التغريدة بقوله: ".شكرا لكل من اهتم بالسؤال والاطمئنان على صحة والدي".

إعجاب حساب وائل غنيم على تويتر، والذي يتابعه قرابة 3 ملايين شخص، على تغريدة علاء مبارك، صاحبه تفاعل كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن غرابة الأمر، فكتب حساب معلقا على الأمر: "وائل غنيم اللي شارك فيما يسمى ثورة يناير بيعمل لايك لعلاء مبارك، عجبت لك يا زمن".

مغرد آخر وصف الإعجاب بأنه "قصة سيريالية"، وكتب في تغريدة: "وائل غنيم عامل لايك لعلاء مبارك اللي بيشكر الناس اللي بتطمن على صحة أبوه.. قصة سيريالية قصيرة". وتنهال التغريدات والتعليقات من رواد الموقع، بين استهجان واستغراب للإعجاب.