أكد حسن شومان، محامى الفتاة المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، أن تقرير الطب الشرعي الذي أكد عذرية فتاة العياط يُعد عاملا قويا جدًا في صالح الفتاة وبراءتها، لافتا إلى أن الفتاة العذراء البريئة عندما تتعرض للاغتصاب في منطقة صحراوية تُصاب بحالة نفسية رهيبة للغاية وتقاتل بشراسة دفاعا عن شرفها.

وأضاف "شومان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "DMC"، أن سُمعة الفتاة جيدة للغاية ولم يُعرف عنها إقامتها أي علاقات غير شرعية، وهذا يقف سندًا قويًا لصالحها، مؤكدًا أن كل الأدلة في صالح الفتاة وتخدم موقفها قانونيا.

وعن وجود بقايا جلد لشخص آخر غير الفتاة في أظافر القتيل، أكد محامى الفتاة، أن هناك بقايا جلد من الفتاة في أظافر القتيل، وهناك خلايا جلد لشخص آخر غير الفتاة متواجد أيضًا في أظافر القتيل، مرجحًا أن يكون القتيل قد تشاجر قبل الواقعة بأسبوع أو أسبوعين مع أحد السائقين كونه معرضا لمثل هذه المواقف يوميا حيث يعمل سائقا بأحد المواقف.

يذكر أن تحقيقات نيابة العياط كشفت ملابسات قتل فتاة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول الاعتداء عليها جنسيا فذبحته وسددت له 13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.