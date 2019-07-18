قال مصدر بالطب الشرعي، إنَّ المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل أصدر قرارًا أمس، بإعفاء الدكتورة سعاد عبدالغفار من منصبها كرئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين.

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ"الوطن"، أنَّ قرار الإعفاء جاء بسبب الخطأ الفادح الذي ارتكبه العاملين في مشرحة زينهم خلال تسليم جثتين لفتاتين ليبية وأخرى آريتيرية؛ ما أسفر عن سفر جثة الفتاه الآريتيرية إلى ليبيا، مبينًا أنَّه تُحفظ عليها من قبل السلطات الليبية بعد اكتشاف عائلة الفتاة الليبية أنَّ الجثة لا تخص نجلتها.

"مأساة جثتين".. تبديل أريتيرية بليبية والطب الشرعي يخطر النيابة

وأضاف المصدر، أنَّ الدكتورة سعاد عبدالغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي أخذت بالأمس كل متعلقاتها وأوراقها الخاصة بها من مكتبها بمصلحة الطب الشرعي بزينهم؛ وذلك تمهيدًا لتسليم منصبها لرئيس المصلحة الجديد والذي لم يُكشف عن اسمه حتى الآن.