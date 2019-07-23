استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، أهم مشروعات تطوير قطاع الصحة بالمحافظة.

وقال قنصوة، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لاستعراض جهود المجلس الأعلى للصحة في مشروعات تعزيز قطاع الصحة بالثغر، إنه جرى تطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات أطفال الأنفوشي وفوزي معاذ وأطفال الرمل ونجت.

وتابع قنصوة، أنه جرى تطوير قسم الطوارئ وإنشاء وحدات مغلقة بمستشفى رأس التين العام، وتطوير مبنى الملاحظات وإنشاء مركز جهاز هضمي وكبد بمستشفى الحميات، بجانب تطوير وتجهيز نحو 24 وحدة رعاية صحية أساسية بـ8 مناطق طبية لرفع كفاءتها لتكون وحدات نموذجية من أجل رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وزاد أنه تفعيل دور تنمية الموارد البشرية في مجال الطوارئ والعنايات المركزة، وميكنة خدمات الطوارئ عن طريق إنشاء خط ساخن بين المستشفيات، وعمل تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة وربطه بهيئة الإسعاف والمستشفيات بالإسكندرية ليتمكن متلقى الخدمة من طلبها إلكترونيا ويتمكن مقدمي الخدمة من متابعتها حتى وصولها المستشفى، علاوة على تطبيق نظم الخرائط الجغرافية GIS في مجال الصحة والعلاج عن بعد.

شارك في الاجتماع، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ومحمد صبري رئيس جمعية رجال الأعمال، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وممثلي القطاع الصحي بالإسكندرية، وبعض أعضاء مجالس إدارات شركات البترول، وبعض أعضاء مجلس النواب عن الإسكندرية، وبعض أعضاء مجالس إدارات النوادي، وومثلي المجتمع المدني.