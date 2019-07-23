دشنت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز بني مزار بالمنيا، مبادرة بعنوان "مشروع نجم" هدفها اكتشاف ورعاية مواهب كرة القدم بين الأطفال بالمجان، ودعمهم من خلال التسويق لهم بفرق الأشبال بالأندية المختلفة.

قال عمرو عبدالغني، أمين حزب مستقبل وطن ببني مزار، إن "المبادرة تأتي ضمن الأنشطة الصيفية للحزب، ففي وقت سابق فكرنا في إنشاء مدرسة لرعاية مواهب كرة القدم واكتشافهم في سن مبكر، ولم نستكمل هذة الفكرة، فقررنا فتح باب التقديم لكل أطفال مركز بني مزار من عمر 6 سنوات وحتى 14 سنة، وشكلنا لجنة ستختار الموهوبين، ونستهدف ما بين 20 و30 لاعبا".

وأضاف أن المبادرة سوف تركز على اكتشاف المواهب فقط، حيث إن محافظات الصعيد بشكل عام والمنيا بشكل خاص تعاني من أزمة عدم اكتشاف المواهب في سن مبكر، ثم سيتم تسويقهم لفرق الأشبال بالأندية، وسنستكمل المبادرة باكتشاف غيرهم تباعا، وسيتم استئجار ملاعب لإجراء الاختبارات ثم إعطاء من تم اختيارهم تدريبات متخصصة وسنجري عمليات تسويق لهم بالأندية، من خلال الاستعانة بمسويقين متطوعين.

وأكد "عبدالغني" أن اللجنة التي ستختار المواهب ستلتزم بالحياد التام تحقيقا للشفافية وتكافؤ الفرص، منوها إلى أن حزب مستقبل وطن نجح في تنظيم دوري كرة قدم كبير على مستوى مركز بني مزار بمشاركة 50 فريق وتبين وقتها أن هناك بعض المواهب الذين يحتاجون إلى تسليط الأضواء عليهم.

وأطلق الحزب قبل أيام "مشروع نجم" لرعاية مواهب كرة القدم من عمر 6 سنوات وحتى 14 عاما على مستوى مركز بني مزار، ويتم قبول طلبات التقديم وملء الاستمارات المخصصة للاختبارات بمقر الحزب بشارع الإبراهيمية قبلي الإدارة التعليمية بمركز بني مزار حتى يوم 25 من الشهر الجاري.