حركة لنقل وندب المعلمين في المنيا لسد العجز بالمدارس

أكد محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم، على سرعة إصدار نشرات النقل والندب للمعلمين طبقا للعجز والزيادة بكل مدرسة، لسد العجز، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التعليم بمديري الإدارات التعليمية، والموجهين العموم والأوائل، ومديري إدارات التنسيق المختلفة، وذلك لمناقشة ضوابط حركات النقل والندب للمعلمين بين المدارس والإدارات.

وشدد "عزب"، وفقا لبيان صادر عن التربية والتعليم في المنيا، على أن تكون حركة النقل أو الندب قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف حتى يتسنى للمنقولين أو المنتدبين من المعلمين بالمدارس والإدارات أن يتسلموا عملهم بأماكنهم الجديدة، مؤكدا مراعاة البعد الاجتماعي عند إجراء أوامر الندب أو النقل خارج الإدارة مراعاة لظروف المعلمين.

وأوضح "عزب" أنه لن يتم النظر في طلبات النقل الداخلي أو الندب المقدمة من أماكن بها عجز إلى أماكن بها إكتفاء أو بها زيادات عن المعدلات، ولن يُسمح بنقل أي معلم بعد بداية العام الدراسي، ولن يتم النظر لطلبات الندب أو النقل التي ترد بعد انتهاء الفترة القانونية إلا في الحالات الاستثنائية التي تجيزها السلطة المختصة، وسيتم ندب أو نقل المعلمين الأحدث تعيينا بالمدرسة بعد اكتمال النصاب القانوني للمعلمين حسب الأقدمية.

وأكد وكيل تعليم المنيا علي عدم صدور خطابات فردية، وأن النقل أو الندب يكون عن طريق النشرات الجماعية خلال شهر يوليو وأغسطس 2019، وأن يتحمل التوجيه المختص مسؤولية تنفيذ نشرات النقل أو الندب عن طريق التوجيه والتوجيه المالى والإدارى والمتابعة الفنية، مع الالتزام بأن تكون الحركة في صورتها النهائية أول سبتمبر المقبل.