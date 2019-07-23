تحطم سيارتين إثر انهيار سور منزل في المنصورة

تحطمت سيارتان، الليلة، إثر انهيار أجزاء من سور منزل خالٍ من السكان في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بسقوط أجزاء من سور سطح منزل 14 شارع عمرو بن العاص أمام فيلا مدير الأمن بتوريل.

انتقلت مباحث القسم إلى مكان الانهيار، وتبين تحطم سيارتين أثناء وقوفهما في الشارع، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من دور أرضي خالي من السكان وانهيار سور سطح المنزل دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقررت الإدارة الهندسية بحي شرق المنصورة عرض المنزل علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.