أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن ملابس الإحرام في الحج من واجبات الحج وليس من أركانه.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الإحرام يبدأ بالنية وليس بارتداء الملابس، مشددا على أن عدم ارتداء ملابس الإحرام يعتبر مخالفة ولها هدي مذبوح.

ولفت الهلالي إلى أن الحاج يمكنه آداء الحج بملابس الحل، وهي الملابس العادية مثل البنطال والجلباب وغيرها من الملابس.

وشدد الهلالي على أنه لا يوجد أي فقه أفتى أن ملابس الإحرام ركن ولكن الإجماع أنها واجب من واجبات الحج، مشيرا إلى أن الشخص يمكنه الحج مرتديًا قميص وبنطلون ولكنه يكون قد خالف واجب من واجبات الحج وعليه أن يذبح هدي لذلك.

وأوضح الهلالي أن الحج في هذه الحالة صحيح لكن مع ذبح الهدي مؤكدا أن هذا هو إجماع العلماء بأن ركن الحج هو الإحرام بالنية ولكن ملابس الإحرام هي واجب من واجبات الحج ومخالفتها توجب الهدي.