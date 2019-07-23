حريق في فلورنسا يعطل حركة القطارات 4 ساعات.. والفاعل "قد يكون أناركيا"

عانى المسافرون على متن القطارات الإيطالية من تأخير طويل وإلغاء عدد من رحلات القطار فائق السرعة، أمس الاثنين، بعدما اشتعل حريق في البنية التحتية المحيطة بمدينة فلورنسا الإيطالية.

وقالت شركة "أر.إف.آي" للسكك الحديدية في بيان إن الحريق اندلع في الصباح الباكر من يوم الاثنين في وحدة التحكم في الشبكة، مضيفة أن المؤشرات الأولية أظهرت أنه من المحتمل أن يكون متعمدا، وأضافت الشركة أنه في البداية تم وقف حركة القطارات في المنطقة المحيطة بفلورنسا للسماح للسلطات بإجراء تحقيقات، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأثرت حالة الخوف الناجمة عن الحريق على السفر بالسكك الحديدية في جميع أنحاء إيطاليا، بما في ذلك جميع المدن الرئيسية، وذلك في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه نقابات النقل عن تنظيم إضراب يومي الأربعاء والجمعة.

وقال مدير السكك الحديدية الإيطالية، في بيان، إن الحريق كان "ضارا"، مستشهدا بالتحقيقات الأولية في الحادث، وأضاف أن أكثر من 50 تقنيا عملوا على استعادة الكابلات المحترقة في أعقاب الحريق، وفقا لـ"euronews".

وأكد مدير السكك الحديدية أن تأخير الرحلات كان متوسطه 3 ساعات بعد الظهر، وقالت الشرطة الإيطالية إن الحريق ربما يكون قد بدأ من قبل مجموعة أناركية ذات صلة بالمحاكمة المستمرة لـ 28 من الأعضاء الأناركيين في فلورنسا، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية الوطنية "ANSA".

وأثار منشور على موقع "Finimondo.org" الأناركي المعروف المزيد من الشكوك عندما كتب في منشور أن النار قد تكون "لفتة من الحب والغضب".

وعلق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على الحادثة على موقع "تويتر"، حيث نشر صورًا من الموقع وقال إن "الفعل لن يمر دون عقاب".