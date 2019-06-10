أعلنت السلطات السويدية أنّ الشرطة أصابت بالرصاص رجلا هدد بتفجير قنبلة في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو جنوب البلاد اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية بير أولف سويست في مؤتمر صحفي: "تصرف الرجل بطريقة تنطوي على تهديد، وكان يحمل حقيبتين كبيرتين بيديه، ويصرخ أنّ فيهما قنبلة وأسلحة، فقررنا تحييده".

وأضاف سويست: "أصيب الرجل في رجليه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونعمل حاليا على تحديد هويته"، مشيرا إلى أنّه بعد إجلاء المصاب من محطة القطارات، فجّر فريق من خبراء المتفجرات حقيبتيه، دون أنّ يذكر ما إذا كانتا تحتويان على أسلحة أو متفجرات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويبقى الطوق الأمني مفروضا على محطة القطارات، بغية التأكد من عدم وجود متفجرات هناك، وأضافت الشرطة أنّها نفذت عمليات تفتيش في المدينة في أعقاب الحادث.