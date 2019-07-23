بالفيديو.. جيران "ضحية القتل" في شقته بفيصل: "اللواء عزت قمة في الأدب"

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة على جثة لواء متقاعد مقتولا داخل شقته بمنطقة فيصل.

والمجني عليه هو اللواء عزت، الذي يبلغ من العمر 69 عاما، ويملك محلا لبيع الأدوات المنزلية، وكانت آخر مشاهدة له هي أدائه لصلاة الفجر بمسجد المصطفى بفيصل.

كاميرا "الوطن تي في" انتقلت لمكان محل اللواء عزت، والتقت عددا من جيرانه، حيث وصف أحد أهالي المنطقة خبر وفاة اللواء عزت بالصدمة الكبيرة، مؤكدا أنه متواجد معهم ووصفوه بأنه "قمة في الأدب والأخلاق والاحترام والتواضع".

بينما قال أحد جيران اللواء عزت إنه لم ير في أخلاق اللواء عزت مؤكدًا أنه كان يحافظ على الفروض ويؤديها في المسجد هو والعاملين معه.

وقال أحد جيران اللواء عزت إن "القاتل هو واحد يتلقى الدعم والرعاية من الحاج عزت وكان يقدم له الإحسان في السر ويعول أسرته بالكامل، نظرا لعمله كغفير للعمارة"، لافتا إلى أن المثل القائل "خيرا تعمل شرا تلقى" ينطبق على حالة الحاج عزت الذي كان يعطف على قاتله.