عثرت الأجهزة الأمنية في الغربية، على جثة فتاة مريضة نفسيا، داخل ترعة أمام أحد المولات التجاري في طنطا بطريق المحلة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاه في العقد الثالث من عمرها، مجهولة الهوية، في ترعة أمام متجر "كارفور" بطريق "المحلة – طنطا"، وتبين من تحريات الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، أن الجثة لفتاه في العقد الثالث من عمرها، وتعاني من مرض نفسي، وكانت محتجزه في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية مؤخرا، وليس بها أي إصابات ظاهرية.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوي العام في طنطا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وندب خبراء الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.