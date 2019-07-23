غرد الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، قائلًا: "يوافق اليوم ذكرى انطلاق ثورة 23 يوليو الخالدة، ثورة قامت ضد الاستعمار والرجعية التي حكمت وتحكمت ومارست القهر والظلم ضد الشعب المصري العظيم، في هذا اليوم نتذكر قائد الثورة الزعيم الخالد جمال عبدالناصر ورفاقه الأحرار".

وأضاف بكري: "لقد حققت الثورة إنجازات عظيمة سيخلدها التاريخ بأحرف من نورفي سجل صفحاته، وأظن أن خروج الشعب رافعا صور عبدالناصر في كل أزماته هو أبلغ دليل على أن تجربة ومواقف عبدالناصر ستبقى الملاذ الذي يلوذ به الناس معبرين عن الحنين الدائم إلى أيام الحرية والعزة والكرامة".