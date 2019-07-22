ينتظر الكثير من الموظفين والعاملين في الدولة والقطاع الخاص، العطلات الرسمية التي تعلنها الدولة على مدار العام، سواء للاحتفال بأي ذكرى مهمة أو غيرها من المناسبات القومية.

الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 17 يوليو الجاري، باعتبار غدٍ، الثلاثاء، الموافق 23 من يوليو عام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، وكذلك الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى الثورة.

كما أعلنت وزارة القوى العاملة، أن اليوم نفسه، إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 لذات المناسبة.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.