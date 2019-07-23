لقيت طالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة، مصرعها إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها غرب مدينة "إيتاي البارود" بمحافظة البحيرة، ونُقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.

التحريات: لا شبهة جنائية بالواقعة

تلقت أجهزة الأمن بالبحيرة، إخطارًا بوصول "آية. م. ع.م"، (20 سنة - طالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلية)، إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي جثة هامدة، إثر سقوطها من أعلى سطح منزل أسرتها بغرب إيتاي البارود، وجرى نقل الجثة الى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، سقوط الطالبة من أعلى سطح منزلها، في أثناء نشر "الغسيل" بالدور الخامس، ولا توجد شبهة جنائية بالواقعة.