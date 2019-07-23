أطلقت كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية باتجاه طائرة حربية روسية زعمت سيول أنها خرقت مرتين المجال الجوي الكوري الجنوبي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة "يونهاب"، إن "قاذفة روسية اخترقت مرتين المجال الجوي التابع لكوريا الجنوبية فوق البحر الشرقي (بحر اليابان)" قرب جزر توكتو.

وأضافت أن القاذفة الروسية، التي لم تذكر طرازها، نفذت تحليقين دام كل منهما 3 دقائق، معتبرة إياهما "انتهاكين للاتفاقات الدولية" الخاصة بقواعد الطيران.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن مقاتلات تابعة لقواتها الجوية، بينها من طرازي "F-15" و"F-16"، أقلعت وأطلقت طلقات تحذيرية باتجاه القاذفة الروسية.

ولفت العسكريون في سيول إلى أن هذا الحادث لاختراق الطيران الحربي الروسي المجال الجوي الكوري الجنوبي "غير مسبوق"، إلا أنهم أشاروا كذلك إلى رصد "انتهاكات غير متعمدة" لمجال مراقبة نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي من قبل طائرات روسية في وقت سابق.

وذكروا أن الحادث الأخير من هذا النوع تم تسجيله في 20 يونيو، حين دخلت طائرتان حربيتان روسيتان مجال مراقبة نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي حيث حلقتا على مدار نصف ساعة.