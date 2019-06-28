أكد الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي، بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا في العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بقيادة قوات الدفاع الجوي، احتفالاً بمرور 49 عاما على بناء حائط الصواريخ عام 1970 والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي.

وأكد حسبما أفاد العقيد تامر الرفاعي على صفحته على موقع "فيس بوك"، أن رجال قوات الدفاع الجوي ماضون على الطريق ومحافظون على المسيرة، حتى تظل قوات الدفاع الجوي قادرة على حماية سماء مصر ومجابهة أي تهديدات أو تحديات.

ووجه التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في مواقعهم، يواصلون الليل والنهار سلما وحربا، وحثهم على الاستمرار في بذل الجهد والعرق في التدريب واليقظة التامة والحفاظ على معداتهم، مجددين العهد أن يظلوا دوما جنودا أوفياء لوطنهم مضحين بكل غال ونفيس يحفظون للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر درعاً لأمتنا العربية.