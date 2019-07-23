دافع الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري عن الجيش الوطني الليبي، قائلًا "الجيش الوطني الليبي لا يحارب ميليشيات الإرهاب فقط، وإنما يحارب تركيا وقطر ودولا أجنبية عديدة تمد الخونة بالسلاح وكل أنواع الدعم اللوجيستي".

وأضاف بكري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يدك الآن مواقع الإرهاب، وبدأ اقتحام طرابلس لفرض الأمن والاستقرار، وإعادة العاصمة المخطوفة إلى حضن الوطن رغم أنف المتآمرين، والجماهير تنتظر جيشها الوطني الذي تدرك أنه وحده يمثل طريق الخلاص من عبودية الخونة".

واستأنف الجيش الوطني الليبي، أمس الإثنين، التقدم في جميع محاور طرابلس، وقصف سلاح الجو مواقع الميليشيات في العاصمة، تمهيدًا لتقدم الوحدات البرية، بعد أن بدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل الماضي ليحاول انتزاع السيطرة على العاصمة الليبية من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا.