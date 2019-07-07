تجددت الاشتباكات في محور الأحياء البرية على طريق مطار طرابلس بليبيا، بين الجيش الوطني الليبي والمليشيات المتطرفة، حسبما أفادت قناة "العربية"في نبأ عاجل.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الوطني الليبي، شن هجوم على محاور تقع على طريق مطار طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن أول أمس، عن تحرك كتائب عسكرية للمشاركة في عملية "طوفان الكرامة"، لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المتطرفة.

وقال الجيش، إن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، مشيرا إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية حيث شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي ودرنة.

وأكد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أن الجيش يستهدف استعادة السيطرة على طرابلس، وليس السيطرة على النفط.

ودافع حفتر عن هدف الجيش الوطني الليبي، في حوار أمس خص به وكالة "بلومبرج" الأميركية، قائلا إن الهدف من معركة طرابلس تحريرها من الميلشيات، مضيفا أن الجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية.

ومضى قائد الجيش الوطني الليبي في القول إن بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية الجيش حماية المنشآت النفطية في ليبيا.

في المقابل، شدد حفتر على سعي الجيش للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات المسلحة، من عائدات النفط.