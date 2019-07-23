تستعرض "الوطن" سعر الريال السعودي اليوم، في عدد من البنوك العاملة في مصر خلال آخر تعاملات وردت أمس الاثنين 22 يوليو، نظرا لتعطيل العمل في البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وفقا لقرار البنك المركزي، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.42 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.