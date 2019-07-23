استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعثة البنك الدولي المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر، وخاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، وذلك في ضوء إصدار البنك تقرير سنوي حول "سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال"، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.

وخلال الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالوفد في مستهل فترة تقييمهم التي تمتد على مدار أسبوع، مستعرضاً الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية لتحسين وضع المؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.

وطالب رئيس الوزراء وفد البنك بموافاته بنتائج التقييم في ختام زيارته الحالية للقاهرة، بما في ذلك منظومة الشباك الواحد، والخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين، في ضوء ما أبداه الوفد من إشادة بها.

تجدر الإشارة، إلى أنَّ تقرير سهولة أداء ممارسة الأعمال لعام 2019، أشار إلى أنَّ مصر قفزت 8 مراكز لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير وبذلك تقدمت مصر مرتبة عن العام الماضي، وحصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.

وأوضح التقرير، أنَّه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي "بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار"، بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.