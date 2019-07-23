عمرو أديب: مصطفى مدبولي يُعد قصة نجاح والسخرية منه غير أخلاقية

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه الشديد من سخرية بعض المصريين من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة عدم مصافحة رياض محرز، اللاعب الجزائري له، أثناء تسليم كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف "أديب"، أن التصرف الذي حدث أثناء تسليم الكأس لا نرضى عنه، كيف يمكن لمواطن مصري أن يسخر من رئيس حكومته بعد هذا الموقف، مستطردا، " التريقة دي تصرف غير مقبول وغير أخلاقي، وعيب إننا نوصل للمرحلة دي من البواخة والرذالة".

وجه الإعلامي، رسالة إلى شخص رافضا ذكر اسمه بشأن رئيس الوزراء، قائلا، "هو عارف نفسه، عاوز أقوله إحنا عندنا رئيس وزراء محترم، ولو كان فتح مكتب خاص به كان زمانه يتقاضى أضعاف ما يحصل عليه، العمل العام مش أمله في مصر خاصة لو حد نظيف زي مصطفى مدبولي".

وأكد أن مدبولي منذ أن كان وزيرًا للإسكان يعد قصة نجاح لمسئول مصري، منوهًا إلى أن البعض ينتقد عدم ظهوره كثيرا، مضيفا، "أنتم عايزين مسؤول بيظهر كتير، وبيهتم بالشو الإعلامي.. مدبولي مش بيظهر إلا وهو بيشتغل".