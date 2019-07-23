قال نائب الرئيس الإيراني، إسحق جهانجيري، إن تشكيل تحالفات دولية لن يؤدي إلا لزعزعة استقرار وأمن منطقة الخليج، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ منذ قليل.

وأضاف جهانجيري :"لا حاجة لتشكيل تحالف، لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن... وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا". وتابع أن توفير الأمن يتم بمساعدة دول المنطقة وعبر رفع الضغوط على إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن بلاده بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه سيشمل دول من جميع أنحاء العالم.

وأوضح بومبيو في تصريحات خلال مقابلة مع قناة "دبليو في تي في التاسعة" أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، مشيرا إلى أن دولا من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف، حسبما أفادت قناة "الحدث".