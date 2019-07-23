3 ملايين جنيه لدعم 15 مشروعا بحثيا في جامعة بنها

وافق مجلس جامعة بنها في جلستة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، على اعتماد 3 ملايين جنيه لدعم 15 مشروع بحثي لتنمية قدرات شباب الباحثين بالجامعة.

وقال السعيد إن المشروع يشتمل على فرق عمل من ثلاث باحثين من الشباب لتعزيز مفهوم العمل في المجموعات البحثية، مشيرا الى أن مخرجات تلك المشاريع تستخدم لاستكمال بعض مكونات البنية التحتية للمعامل البحثية بالكليات ونشر مخرجات المشروع من نتائج بالمجلات العلمية العالمية.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على العلاقات العلمية والثقافية إلى أن المشروع البحثي تتراوح مدته 24 شهر، ويتم التقدم له مرة واحدة سنويا من خلال تطبيق دعم برامج البحث العلمي والمنشور على البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأضاف الجيزاوي أنه تقدم خلال هذه الدورة 29 مقترحا بحثيا موزعة على كليات الطب البيطري (11) مشروعا والزراعة 7 مشاريع والعلوم 5 مشاريع والطب البشري مشروعين وهندسة بنها (1 )، وتم استبعاد ثلاث مقترحات بحثية لمخالفتها القواعد المنظمة للتمويل.

ولفت إلي أنه يتم تحكيم مقترحات المشاريع من خلال أعضاء اللجان العلمية الدائمة في التخصصات المعنية بالمجلس الأعلي للجامعات.

ومن جانبة أكد الدكتور ماهر حسب النبي خليل مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي والمشرف على صندوق البحوث العلمية، أن الصندوق مول خلال الخمس سنوات الماضية 74 مشروعا مماثلا لدعم وبناء قدرات شباب الباحثين في الجامعة، بالإضافة إلى 6 مشروعات بحثية تخدم استراتيجيات وتوجهات الدولة في المشروعات القومية طبقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2020/2030.