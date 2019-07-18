كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، الدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة لبلوغه السن القانونية "المعاش"، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد برئاسة "السعيد"، وبحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقدم أعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة الشكر للدكتور عيد حميدة على ما قدمه للجامعة ولكلية التجارة خلال مسيرته العلمية، مؤكدين أنه قاد مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار خاصة وأنها تعتبر واحدة من أهم الكليات ذات الإقبال الكبير.