المصور سعيد الشيمي عن ثورة 23 يوليو: لولاها لما عملت في السينما

قال المصور السينمائي سعيد الشيمي، إنه لولا ثورة 23 يوليو لما كان درس وتخرج في معهد السينما، الذي أنشئ بعد يوليو 1952، قائلا: "أنا ابن هذه الثورة، ولولاها ما وجدنا أنا وأمثالي عاطف الطيب وغيره".

وأضاف خلال لقاء مع مها بهنسي وأحمد خيري، مقدما برنامج "صباح الورد"على قناة "Ten" اليوم أنه قبل ثورة 23 يوليو، كان هناك معهد للتمثيل والموسيقى العربية، وكانت كلية الفنون التطبيقية تدرس فن التصوير الفوتوغرافي فقط، ولم يكن هناك علم دارسة للسينما.

وأوضح الشيمي أن المخرجين القدامى لم يكن هناك ما يدرسوه في مصر، وكانوا يسافرون للخارج للدراسة، وكانت اجتهادات الإخراج شخصية.

ولفت الشيمي إلى أنه كان يبلغ 9 أعوام عندما اندلعت ثورة 23 يوليو، مضيفا: "نشأت في بيت سياسي، ورأيت حريق القاهرة بعيني عندما أخرجونا من المدارس حينها".

وتحتفل مصر، اليوم، بذكرى مرور 67 عاما على قيام ثورة 23 يوليو عام 1952.