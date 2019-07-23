إجراء صيانة فورية لأعطال محطة المياه المرشحة في زفتى

أعلن ديوان مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، عن استمرار ضعف ضخ مياه الشرب وانقطاعها نسبيا لمدة تزيد عن 3 ساعات على الأكثر بقرى زفتى وسندبسط وكفرعنان بسبب أعطال صيانة المفاجئة بمحطة مياه المرشحة الرئيسية والمغذية لنحو 20% من قرى المركز.

وأرسل المحاسب أحمد النحال رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى، خطابا رسميا إلى المهندس عادل عطيه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة التحرك العاجل لإنهاء أزمة ضعف المياه.

كما خاطب رئيس مجلس المدينة، بضرورة توفير طواقم فنية وخبراء من متخصص صيانة محطات المياه والمتابعة مع شركة مياه وإصلاح الأعطال ورفع كفاءة المحطة في المرحلة القادمة.